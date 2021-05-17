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Песков заявил, что высокопоставленные чиновники не могут иметь недвижимость за границей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Высокопоставленные российские чиновники не могут иметь недвижимость за границей, в том числе в США и Чехии, вошедших в список недружественных стран. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как включение этих двух стран в упомянутый перечень повлияет на чиновников и их имущество в этих государствах.

"Высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость, в том числе в Чешской Республике и в США. Поэтому таких просто быть не может. И если у них есть там недвижимость, то, значит, они не высокопоставленные чиновники. Если они являются высокопоставленными чиновниками и имеют там недвижимость, то они должны прекратить быть высокопоставленными чиновниками", - сказал Песков.

Он добавил, что эта тема является заботой профильных ведомств и администрации президента.

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