Песков: Киев принимает антироссийские решения под воздействием твердой руки ряда стран

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Многие антироссийские решения Киева принимаются под воздействием на Украину твердой руки ряда стран, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня на Украине наблюдается определенный дефицит суверенитета. "Он заполняется теми, кто твердой рукой иногда Украину направляет все чаще в сторону россиененавистничества, - указал Песков. - И все решения, которые принимаются под воздействием этой твердой руки, носят антироссийский характер".

В пятницу президент России Владимир Путин, открывая оперативное совещание с членами Совбеза РФ, заявил, что Киев медленно, но верно стараются превратить в антипод Москвы.