Песков считает экзальтированными высказывания Чубайса о советской власти

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс имеет право на собственную точку зрения, но его высказывания о ненависти к советской власти выглядят экзальтированно.

Отвечая на вопросы журналистов в понедельник, представитель Кремля признался, что не знаком с высказываниями Чубайса, который в интервью "Коммерсанту" сказал о ненависти к советской власти, поскольку людям в СССР приходилось жить во лжи. "Анатолий Чубайс иногда делает достаточно прямолинейные высказывания, это его право", - считает Песков. При этом представитель Кремля назвал "очень экзальтированными" некоторые высказывания Чубайса, процитированные журналистами. Он добавил, что предпочел бы, чтобы обсуждения данной темы обошли его стороной.

Тем не менее Песков отметил, что "во время Советского Союза было много героических достижений, Советский Союз во многом спас весь мир от фашизма во время Второй мировой войны, Советский Союз смог восстановиться из руин после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, и Советский Союз достиг очень большого уровня индустриализации". "Потом было сделано много ошибок и Советский Союз развалился", - напомнил он. По мнению представителя Кремля, "были и примеры героизма, и примеры успеха, и примеры фиаско - все было в истории Советского Союза".