{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин назначил новых послов России в Гане и Эритрее

Должности заняли Сергей Бердников и Игорь Мозго

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил новых послов РФ в Гане и Эритрее. Соответствующие указы опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Бердникова Сергея Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Гана", - говорится в одном из опубликованных документов. Другим указом с этой должности освобожден Дмитрий Суслов.

Сергей Бердников занимал должность заместителя директора департамента кадров МИД РФ.

На должности посла РФ в Эритрее Азима Ярахмедова сменил Игорь Мозго, следует из указов президента. Мозго занимал дожность заместителя директора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЭритреяГанаРоссия
Путин продлил на год срок государственной службы полпреду в СКФО Чайке
Читать полностью