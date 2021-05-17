Путин назначил новых послов России в Гане и Эритрее

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил новых послов РФ в Гане и Эритрее. Соответствующие указы опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Бердникова Сергея Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Гана", - говорится в одном из опубликованных документов. Другим указом с этой должности освобожден Дмитрий Суслов.

Сергей Бердников занимал должность заместителя директора департамента кадров МИД РФ.

На должности посла РФ в Эритрее Азима Ярахмедова сменил Игорь Мозго, следует из указов президента. Мозго занимал дожность заместителя директора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России.