Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ пройдет 1 июля

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) состоится 1 июля. Об этом в понедельник сообщил спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном.

"Понятно, что пандемия накладывает отпечаток. Сейчас это постепенно остается позади. Поэтому в ближайшее время, надеюсь, встретимся уже и в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ, которая состоится 1 июля", - цитирует Володина сайт Госдумы.

Политики обсудили отношения России и Армении, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. "Наши отношения в рамках межпарламентских контактов развиваются. Мы хорошо знаем не только друг друга, но и коллег, которые приезжают с вами. Это говорит о погруженности в обсуждение тех тем, которые у нас иногда накаливаются и требуют решения", - обратился он к армянскому коллеге. По словам Володина, президент РФ "многое сделал", чтобы остановить конфликт в Нагорном Карабахе.

Мирзоян со своей стороны отметил, что Армению и Россию связывают особые отношения, основанные на многовековой истории. "Это отношения стратегических партнеров, союзников. Я уверен, никто не сомневается, что эти отношения будут дальше динамично развиваться и укрепляться", - подчеркнул спикер парламента Армении.

Как указано на сайте ПА ОДКБ, заседание Совета организации планируется провести в Душанбе.

Совет ПА ОДКБ организует деятельность ассамблеи и состоит из руководителей парламентов (руководителей палат парламентов) Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В настоящее время в ПА ОДКБ председательствует спикер Госдумы.