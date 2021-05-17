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Лавров: РФ готова оказать содействие Армении и Азербайджану в вопросе делимитации границы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия предложила Азербайджану и Армении содействие в вопросах делимитации и демаркации границы. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается ситуации на азербайджано-армянской границы, то азербайджанская сторона после того, как этот инцидент произошел, делала заявления, объясняя произошедшее недоразумением и, самое главное, отсутствием границы, которая была бы делимитирована и демаркирована. Там никто никогда этим не занимался. Мы предложили сторонам, чтобы они приступили к такой работе. Мы готовы оказывать им в этом содействие: в предоставлении и картографического материала, и консультационных услуг", - сказал он.

Нет никаких причин, чтобы нагнетать эмоции вокруг ситуации на армяно-азербайджанской границе, отметил он.

 

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АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссия
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