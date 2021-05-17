Лавров: РФ будет судить о призывах США к нормализации отношений не по словам, а по делам

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия будет оценивать призывы США к нормализации отношений по непосредственным делам Вашингтона. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Будем относиться к призывам США отношения нормализовать не по словам - их было уже слишком много, - а по конкретным делам", - сказал он.

"Я, кстати, об этом упомянул господину госсекретарю, когда мы с ним недавно общались по телефону. Как я понял, у него такой же подход. Хотим посмотреть на те сферы двусторонних отношений, международной жизни, где наши интересы могут совпадать и где мы сможем на основе равноправия и взаимного уважения искать баланс интересов", - добавил Лавров.

На столе переговоров с США должно быть все, что влияет на стратегическую стабильность, заявил министр. "Все, что так или иначе влияет на стратегическую стабильность, ядерное и неядерное оружие, наступательное и оборонительное оружие, все, что влияет на стратегическую стабильность, должно быть на столе переговоров [России и США]", - сказал он.

"Американцы наш подход знают, мы уже и новой администрации передавали соответствующие неофициальные документы. Рассчитываю на профессиональный разговор [с госсекретарем США Энтони Блинкеном], который позволит прояснить конкретные намерения США в том, что касается отношений с нами, и в том, что касается их позиции по международным проблемам, затрагивающим так или иначе наши интересы", - отметил министр.