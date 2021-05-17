Лавров: Россия осуждает удары по гражданским объектам в палестино-израильском конфликте

"Мы осуждаем удары, которые наносятся и из сектора Газа по жилым кварталам, и, конечно, совершенно недопустимы удары по гражданским объектам на территории палестинцев. Я считаю, что достаточно уже прозвучало призывов к тому, чтобы немедленно эта ситуация была прекращена и начались бы переговоры", - сказал Лавров.

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия осуждает ракетные удары из сектора Газа по жилым кварталам Израиля и атаки на гражданские объекты на территории Палестины. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы по-прежнему исходим из того, что есть международное сообщество, которое не должно быть безразлично к тому, что происходит. Есть "квартет" международных посредников, которые прямо обязаны содействовать решению палестинского вопроса, СБ ООН собирался вчера. К сожалению, несколько дней было потеряно из-за того, что США сказали, что не готовы к обсуждению этой ситуации сразу же, как только она разразилась. Тем не менее СБ обсудил проблему, точки зрения высказаны, все сигналы направлены, теперь все зависит от договороспособности сторон и от их доброй воли", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что РФ призывает стороны прекратить насилие и будет делать все, чтобы помогать им "находить договоренности и об успокоении нынешней очень опасной горячей фазы конфликта, и о том, чтобы прямые переговоры как можно скорее начались". "Мы осуждаем удары, которые наносятся и из сектора Газа по жилым кварталам, и, конечно, совершенно недопустимы удары по гражданским объектам на территории палестинцев. Я считаю, что достаточно уже прозвучало призывов к тому, чтобы немедленно эта ситуация была прекращена и начались бы переговоры", - добавил министр.

Лавров отметил, что Москва высоко оценила посреднические усилия Египта в урегулировании ближневосточного конфликта. "Министр иностранных дел этой страны Самех Шукри нас держал в курсе о своих разговорах со сторонами, нам казалось на каком-то этапе, что он близок к результату. Но по каким-то причинам верх взяло желание продолжать кого-то наказывать", - указал глава российского МИД.

Кроме того, министр прокомментировал слова посла Израиля в Москве Александра Бен Цви, который на днях заявил о готовности к прямым переговорам без предварительных условий между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом. "Я хочу публично напомнить господину послу, что ровно об этом, о прямых переговорах без предварительных условий, при нашем содействии была достигнута договоренность еще три или четыре года назад. Тогда она не по нашей вине не была реализована", - резюмировал Лавров.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает о более чем 220 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.