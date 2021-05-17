На праймериз "Единой России" к думским выборам заявились 228 нынешних депутатов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Заявления для участия в предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму подали 228 действующих депутатов Госдумы, треть из заявившихся - молодые люди, треть связаны с волонтерским движением. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.

"Депутатов Госдумы всего 4% от общего числа [кандидатов на предварительное голосование], 228 нынешних депутатов заявились на праймериз", - проинформировал он. Всего в настоящее время во фракции "Единой России" в Госдуме 336 депутатов.

Карелин уточнил, что всего для участия в предварительном голосовании подали заявки более 7,6 тыс. человек. "Соотношение [кандидатов] примерно одинаково по списочной части и одномандатным округам", - добавил он, отметив, что треть из подавших заявки - женщины, треть - молодые люди до 35 лет. Также, по его словам, почти половина кандидатов не является членами партии.

Глава оргкомитета обратил внимание, что среди заявившихся много тех, кто активно проявил себя "во время работы в волонтерских организациях". "Очевидно, сработал призыв [президента РФ] Владимира Путина к добровольцам, потому что треть списка - это те, кто активно проявил себя во время борьбы с пандемией", - подчеркнул Карелин.

Предварительное голосование "Единой России"

Выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта и завершилось 14 мая. "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.

Стать кандидатом на предварительном голосовании по первой модели может любой член партии или беспартийный. Но к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, на них распространены пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм. Участникам праймериз предстоит пройти тур онлайн-дебатов. Нормы, которым должны следовать участники предварительного голосования, зафиксированы в специальной памятке для них.

Основной формой проведения праймериз в этом году будет онлайн-формат, в нем они состоятся с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование пройдет в 43 субъектах России, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии.

Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.