Единороссы не получали жалоб на принуждение становиться выборщиками на праймериз

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" не получала жалоб о давлении на граждан и якобы принуждении их становиться выборщиками на предварительном голосовании (так называемых праймериз) по отбору кандидатов партии на выборах в Госдуму. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.

"Таких сведений нет. <...> Сигналов, что заставляли, загоняли выборщиков регистрироваться и проходить идентификацию на сайте [госуслуг], не было", - заверил он.

Ранее петербургское отделение "Справедливой России - За правду" распространило информацию о якобы поступающих обращениях о принуждении сотрудников бюджетных организаций города через портал госуслуг становиться выборщиками и принимать участие в предварительном голосовании единороссов.

Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончится 28 мая. На данный момент, по словам Карелина, зарегистрированы порядка 4,8 млн выборщиков, то есть почти 5% от всех избирателей РФ.

Сами праймериз, по итогам которых будут определены кандидаты "Единой России" на сентябрьские выборы в Госдуму, в онлайн-формате состоятся с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде они пройдут в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.