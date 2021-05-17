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Выход России из Договора по открытому небу

Думский комитет по обороне поддержал денонсацию Договора по открытому небу

Законопроект планируют рассмотреть на заседании Госдумы 19 мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне, выступающий как соисполнитель по законопроекту о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), рекомендовал палате поддержать его. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в комитете.

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Ранее участник заседания Совета Думы сообщал ТАСС, что законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы 19 мая.

Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Документ регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него США в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН.

Теги
РоссияВыход России из Договора по открытому небу
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