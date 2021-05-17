Госдума начнет заседание 19 мая с вопроса о денонсации Договора по открытому небу

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Госдума в среду, 19 мая начнет работу с рассмотрения внесенного президентом РФ Владимиром Путиным законопроекта о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом по итогам Совета Думы в понедельник сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

"В среду мы начнем заседание с денонсации Договора по открытому небу", - сказал Жуков.

Президент РФ внес законопроект о денонсации ДОН 11 мая, профильный комитет Госдумы по международным делам обсудит его на заседании 18 мая.

В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Документ регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него США в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН.