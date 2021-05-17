Кремлю пока нечего сообщить по теме подготовки возможной встречи Путина и Байдена

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Кремль пока не может сообщить ничего нового по теме подготовки возможного саммита президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом ТАСС заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нам нечего сообщить по этой теме", - ответил он на вопрос, определены ли уже наиболее вероятные даты и наиболее вероятное место проведения встречи лидеров.

Путин и Байден 13 апреля провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства, в ходе которого президент США предложил российскому лидеру в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что говорил о встрече летом в Европе. Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах G7 и НАТО. Встреча "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в столице Бельгии.