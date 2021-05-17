Захарова: Россия ведет работу для организации прямого контакта Палестины и Израиля

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия обсуждает со сторонами палестино-израильского конфликта и ближневосточным "квартетом" (Россия, США, ООН, Евросоюз) возможность организации прямого контакта Израиля и Палестины. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Радио России" .

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"Мы такую работу ведем и со сторонами, мы такую работу ведем и с членами "квартета". Предложение организовать в Москве контакт остается в силе, об этом было заявлено российской стороной и на заседании СБ ООН", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД также отметила, что Москва во взаимодействии с Каиром и другими заинтересованными сторонами продолжит содействовать палестинским внутриполитическим силам для "восстановления национального единства на платформе Организации освобождения Палестины".

Согласованная реакция СБ ООН на обострение конфликта между Палестиной и Израилем необходима для его разрешения, добавила дипломат.

"Заседание Совбеза [ООН] продемонстрировало наличие единого мнения о необходимости безотлагательного прекращения острой фазы конфликта для того, чтобы положить конец кровопролитию, гибели, страданиям мирных граждан, разрушению гражданской инфраструктуры. И вот этот прозвучавший коллективный призыв Совбеза чрезвычайно важен для реализации этих целей", - указала Захарова.

16 мая Совет Безопасности ООН провел внеочередное заседание высокого уровня по палестино-израильскому урегулированию. С российской стороны был озвучен призыв в кратчайшие сроки создать необходимые условия для перезапуска мирного диалога между Палестиной и Израилем на основе принципа двух государств.