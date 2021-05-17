Россия планирует отправить наблюдателей на выборы в парламент Армении

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия планирует отправить наблюдателей на досрочные парламентские выборы в Армении, намеченные на 20 июня. Об этом в понедельник заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Мы планируем направить наблюдателей [на досрочные парламентские выборы в Армении] в рамках предполагающейся квоты, но пока еще миссия БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ) не определила точное количество наблюдателей", - сказал он

"Есть временные рамки, когда они дадут нам окончательное число. И мы в рамках этого общего количества направим своих наблюдателей", - добавил Руденко.

На фоне политического кризиса, который начался в Армении в ноябре прошлого года, премьер-министр Никол Пашинян и главы представленных в парламенте партий договорились о проведении внеочередных выборов. 10 мая на специальном заседании депутаты соблюли необходимые формальности, чтобы роспуск парламента стал юридически возможным. После этого президент Армен Саркисян назначил дату внеочередных выборов на 20 июня. Сам Пашинян и его правительство до этого остаются работать в статусе и. о. Лидер правящего блока "Мой шаг" Лилит Макунц сообщила, что партия Пашиняна "Гражданский договор" будет участвовать в выборах самостоятельно и не станет создавать блоки с другими политическими силами.