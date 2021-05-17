Россия поможет Еревану и Баку в урегулировании на границе в случае просьбы обеих сторон

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия окажет Армении и Азербайджану содействие в урегулировании напряженности на границе, если такая просьба поступит от обоих государств. Об этом заявил журналистам в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Это нормальная ситуация, когда стороны в такой обстановке обращаются к нам за помощью, за содействием, за посредничеством, тем более что опыт у нас есть в контексте разработки заявления от 9 ноября и 11 января. Поэтому если такое обращение поступит со стороны всех участников, а не только от одной из сторон, я имею в виду от Азербайджана и Армении, тогда мы готовы будем оказать то содействие, которое мы можем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Руденко сообщил, что министры иностранных дел стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят 19 мая в Душанбе напряженность на армяно-азербайджанской границе.

"Главы МИД в Душанбе собираются, чтобы обсудить все стоящие на повестке дня вопросы. Я не исключаю, что этот вопрос будет там обсуждаться, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Я думаю, что основная дискуссия состоится в Душанбе на полях встречи министров".

Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. Вечером того же дня и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе. Членами организации, кроме Армении, являются Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

В свою очередь МИД Азербайджана заявил, что войска страны передвигаются "на позициях, принадлежащих Азербайджану". Стороны несколько раз за эти дни проводили переговоры для урегулирования ситуации. Последние прошли 16 мая при посредничестве российской стороны.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями.