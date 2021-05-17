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Глава Крыма опроверг информацию о своей возможной отставке

Сергей Аксенов возглавляет регион с марта 2014 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию о возможной отставке и смене должности.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о возможной отставке Аксенова. Например, озвучивалась версия, что он может стать полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.

"Примеряют куда угодно, лишь бы избавиться, у меня таких планов нет. Я человек команды нашего лидера, все решения относительно моей работы будут принимать президент либо крымчане во время избирательной кампании", - сказал Аксенов в эфире местного телеканала "Миллет".

Аксенов возглавляет регион с марта 2014 года. За это время в Крыму были реализованы проекты в социальной, экономической, туристической сфере на сотни миллиардов рублей.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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