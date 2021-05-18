Лавров обсудил с руководителями французских компаний экономическое сотрудничество

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник обсудил с руководителями работающих в РФ французских компаний развитие торгово-экономического сотрудничества.

"В своем выступлении министр подчеркнул, что Франция традиционно является для России важным зарубежным партнером, с которым мы намерены и впредь развивать всесторонние отношения, в том числе в области торгово-экономического сотрудничества. Подтвердил заинтересованность России в привлечении французских инвестиций в отечественную экономику", - говорится в сообщении МИД РФ.

Сообщается, что глава Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде констатировал, что, несмотря на вызванные пандемией ограничения, французские предприниматели готовы к тесному сотрудничеству с РФ, в частности в высокотехнологичных областях.

"В ходе встречи состоялся заинтересованный разговор о состоянии и перспективах российско-французского делового партнерства, отношениях Россия - ЕС. Были обсуждены другие темы, представляющие взаимный интерес", - резюмировали в МИД.