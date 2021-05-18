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Нарышкин заявил, что за взломом SolarWinds могут стоять Великобритания и США

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Великобритания и США могут быть причастны к взлому программного обеспечения американской компании SolarWinds. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, интервью с которым во вторник опубликовала вещательная корпорация Би-би-си.

"Одновременно мы посмотрели, кто может быть автором всего этого. Используя тайное партнерство с ведущими технологическими компаниями и интернет-провайдерами, разведывательные агентства США и Великобритании, так пишет газета The Guardian, внедряли секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение", - сказал он.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичСШАВеликобританияРоссия
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