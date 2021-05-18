Глава Владивостока сообщил о решении уйти в отставку

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая. /ТАСС/. Глава Владивостока Олег Гуменюк во вторник сообщил о решении уйти в отставку. Соответствующее заявление он сделал на личной странице в Instagram после осмотра нескольких городских объектов вице-премьером - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

"Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока", - написал Гуменюк.