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Рябков заявил, что шанс на сохранение Договора по открытому небу минимален

Как отметил замглавы МИД РФ, США упустили очень много времени

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Шанс на сохранение Договора по открытому небу (ДОН) минимален, американцы и их союзники упустили очень много времени. Об этом заявил во вторник ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Этот шанс минимален. Американцы и их союзники упустили очень много времени для того, чтобы этот вопрос решить без суеты ненужной и чрезвычайщины", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению российского дипломата, Соединенные Штаты и их союзники еще сохраняют возможность пересмотреть свою позицию по ДОН, но Вашингтон едва ли ей воспользуется. 

"Но до тех пор, пока наш закон о денонсации договора не вступил в силу, у американцев еще есть возможность, ну и у союзников, пересмотреть позицию, - сказал Рябков. - Хотя, честно говоря, я не очень верю в то, что это произойдет".

Теги
РоссияРябков, Сергей АлексеевичВыход США из Договора по открытому небуВыход России из Договора по открытому небу
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