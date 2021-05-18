Рябков заявил, что шанс на сохранение Договора по открытому небу минимален

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Шанс на сохранение Договора по открытому небу (ДОН) минимален, американцы и их союзники упустили очень много времени. Об этом заявил во вторник ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Этот шанс минимален. Американцы и их союзники упустили очень много времени для того, чтобы этот вопрос решить без суеты ненужной и чрезвычайщины", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению российского дипломата, Соединенные Штаты и их союзники еще сохраняют возможность пересмотреть свою позицию по ДОН, но Вашингтон едва ли ей воспользуется.

"Но до тех пор, пока наш закон о денонсации договора не вступил в силу, у американцев еще есть возможность, ну и у союзников, пересмотреть позицию, - сказал Рябков. - Хотя, честно говоря, я не очень верю в то, что это произойдет".