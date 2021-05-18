Слуцкий заявил, что Совфед не будет обсуждать денонсацию Договора по открытому небу 19 мая

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Совет Федерации не будет рассматривать в среду законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом во вторник сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы предполагали, что Совет Федерации завтра же после обеда при координации представителя президента [замглавы МИД РФ] Сергея Алексеевича Рябкова рассмотрит это досье вслед за нами, - сказал Слуцкий на заседании комитета. - Но принято решение с подачи верховного главнокомандующего, что это решение будет чуть-чуть позже".

По его словам, депутаты понимают, что после денонсации договора Госдумой "надежды мало, что кто-то как-то будет внимать голосу здравого смысла в США". "Тем не менее надежда умирает последней", - резюмировал глава комитета.

В понедельник Совет Госдумы запланировал рассмотрение вопроса о денонсации ДОН на 19 мая.

Президент РФ внес законопроект о денонсации ДОН 11 мая. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Документ регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него США в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН.