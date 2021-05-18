Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества со всеми странами

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что Москва готова взаимодействовать со всеми странами, выстраивая взаимовыгодное партнерство на принципах равноправия и невмешательства.

"Россия открыта для взаимовыгодного партнерства. Мы готовы работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела", - сказал российский лидер во вторник на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Как отметил Путин, ситуация в мире осложняется не только из-за пандемии коронавируса, но и из-за терроризма, деградации системы контроля над вооружениями и проблем, связанных с международной информационной безопасностью.

"К сожалению, ситуация в мире по-прежнему нестабильна и даже осложняется, мы видим это, речь не только о пандемии коронавирусной инфекции, которая уже нанесла огромный ущерб всем нам, унесла жизни миллионов людей, спровоцировала глубокие изменения во всех сферах деятельности", - сказал глава государства.

По словам российского президента, "не меньшую озабоченность вызывает деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью".

Борьба с пандемией

Президент РФ призвал страны "пятерки" Совета Безопасности ООН и другие государства к слаженной работе в борьбе с пандемией коронавируса.

"Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией", - заявил глава государства во вторник на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Мы призываем к слаженной работе государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН и всех заинтересованных стран", - сказал российский лидер, подчеркнув, что "обеспечить мир, безопасность и устойчивое глобальное развитие можно только усилиями всего международного сообщества".