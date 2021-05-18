Лавров заявил, что Германия в пандемию усилила линию на системное сдерживание России

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Берлин в период пандемии лишь усилил линию на системное сдерживание Москвы, российско-германские отношения переживают непростой период. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к организаторам и участникам форума "Потсдамские встречи".

"К сожалению, общая беда пока не привела к сплочению международного сообщества. Непростой период переживают и российско-германские отношения. Приходится констатировать, что в Берлине лишь усилили линию на системное сдерживание России", - сказал министр.

Лавров отметил, что с высоких трибун в Германии Россию регулярно представляют "чуть ли не как угрозу европейской безопасности". "В адрес Москвы выдвигаются безосновательные, а все чаще - абсурдные обвинения, - продолжил он. - Зашкаливает антироссийская заряженность отдельных немецких СМИ. В результате всего этого усиливается дефицит доверия, продолжается опасная эрозия самого фундамента наших связей".

В то же время глава российского МИД подчеркнул, что Москва не заинтересована в конфронтации с Берлином. "Делая все необходимое для защиты национальных интересов, в отношениях с Германией мы выступаем за формирование положительной повестки дня по самому широкому спектру тем", - добавил Лавров.

Отношения с германскими предпринимателями

Германские предприниматели неизменно подтверждают свою готовность к продолжению сотрудничества с российскими партнерами, Россия будет и далее поддерживать их деятельность, отметил Лавров. "Отрадно, что капитаны германского бизнеса неизменно подтверждают свою готовность к продолжению взаимовыгодной кооперации с российскими партнерами. Будем и далее поддерживать их деятельность, в том числе в рамках Российско-германского экономического совета, созданного в декабре 2020 году по инициативе правительства Российской Федерации и восточного комитета германской экономики", - сказал он.

По словам Лаврова, одним из наиболее стабильных и прагматичных направлений взаимодействия двух стран является торгово-инвестиционное сотрудничество. Хорошие перспективы имеются в таких областях, как энергетика, передача технологий и цифровизация, локализация немецких производств в России, добавил он.

Как отметил министр, хорошо зарекомендовали себя российско-германские перекрестные инициативы, в частности не так давно с успехом завершился год научно-образовательных партнерств. "Готовы к наращиванию межрегиональных и межмуниципальных обменов. Разумеется, сохраняет свою востребованность сопряжение усилий в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции", - подчеркнул он.

Глава МИД указал на то, что сегодня в мире на первый план выходят действительно масштабные задачи по преодолению экономического спада и постковидному восстановлению. "Убежден: их успешному решению способствовало бы сложение потенциалов различных интеграционных проектов, которые осуществляются на нашем общем континенте - Евразии. Именно на это ориентирована инициатива президента России Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства, основанного на принципах международного права и транспарентности и открытого для всех без исключения государств Европы и Азии, - отметил он. - Работа на этом направлении уже ведется, прежде всего через сопряжение планов развития Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс - один путь". Развиваются и становятся все более предметными связи в треугольнике ЕАЭС - ШОС - АСЕАН".

"Думаю, что немецкие коллеги, равно как и другие члены Евросоюза, только выиграют, если подключатся к предпринимаемым усилиям. Начать можно с налаживания устойчивых контактов между Евразийской экономической комиссией и Еврокомиссией", - заключил Лавров.