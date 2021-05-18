МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал к прекращению насилия с обеих сторон в палестино-израильском конфликте и к поиску путей его урегулирования.

"Буквально в последние дни - мы все об этом хорошо знаем и с тревогой следим за развитием ситуации - мы стали свидетелями резкой эскалации на Ближнем Востоке. Вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей", - сказал глава государства на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств во вторник.

"Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующей резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и общепризнанных принципов международного права", - подчеркнул российский лидер.