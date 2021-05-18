Комитет СФ рекомендовал палате переназначить Маврина зампредом Конституционного суда

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате в третий раз назначить Сергея Маврина заместителем председателя Конституционного суда (КС). Такое решение принято на заседании комитета во вторник по итогам предварительного обсуждения.

Соответствующая кандидатура была представлена в Совфед президентом РФ. Теперь вопрос о переназначении Маврина зампредом КС должны рассмотреть сенаторы на пленарном заседании в среду.

Согласно информации, размещенной на сайте суда, Маврин был назначен судьей Конституционного суда РФ 25 февраля 2005 года. В 2009 году Совет Федерации впервые наделил его полномочиями зампреда КС РФ сроком на шесть лет по новой процедуре, введенной в федеральный закон "О Конституционном суде Российской Федерации". В 2015 году он был назначен на эту должность второй раз. Маврин является заслуженным юристом РФ, заслуженным деятелем науки РФ, награжден орденом Почета.

Согласно Конституции РФ, Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность председателя Конституционного суда РФ и его заместителей по представлению главы государства.