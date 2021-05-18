Рябков заявил о возможности расширения списка недружественных стран

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Расширение списка недружественных стран возможно, однако Москва не хочет, чтобы этот перечень становился безразмерным. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном во вторник интервью РБК .

"Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага. То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства, - это отражение фактического положения дел. Здесь нет элемента риторики", - сказал он.

На прошлой неделе на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В документе указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свое диппредставительство в РФ не более 19 работников - граждан России и третьих стран, а США - ни одного.