Эксперт: атакующие объекты в России хакеры обладают ресурсами уровня иностранных спецслужб

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Группировки хакеров, совершающие кибератаки на российские объекты, имеют ресурсы уровня иностранных спецслужб. Об этом заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов на пресс-конференции в Москве.

"Исходя из сложностей используемых злоумышленниками средств и методов, а также скорости их работы и уровня подготовки, мы имеем основания полагать, что данная группировка располагает ресурсами уровня иностранных спецслужб", - сказал Мурашов.