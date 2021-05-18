Нарышкин: ЕС пытается обвинить Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом

"По имеющейся информации, руководство Евросоюза готовит очередную клеветническую кампанию в отношении России, теперь пытаясь обвинить Москву в разжигании "антипрививочного" движения за рубежом. Воистину, нет пределов цинизму и лицемерию", - сказал он. Нарышкин отметил, что Россия настойчиво ведет диалог с профильными структурами Евросоюза, руководством стран - участниц организации в интересах содействия скорейшей массовой вакцинации населения Европы, в том числе с применением проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя препарата "Спутник V".

"Российские власти открыты к рассмотрению вопроса о снятии патентных ограничений на соответствующие изобретения. Настоящим тормозом для расширения масштабов вакцинации в европейских государствах является противодействие чиновников Евросоюза", - сообщил директор СВР. Он отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам, реагируя на неформальные указания высокопоставленных официальных лиц Евросоюза, продолжает блокировать сертификацию российских вакцин. "Как тут не задуматься о мотивации такой одиозной позиции. Что за этим стоит - неджентльменская конкуренция, банальная коррупция или бесчеловечная политика, при которой болезни, страдания и смерти людей вторичны. А первичны только политические цели. Жители стран Европы, приготовьтесь, скоро на вас выльется новый "ушат лжи" о России", - заявил Нарышкин.