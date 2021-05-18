Совфед планирует рассмотреть закон о денонсации ДОН 2 июня

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Совет Федерации планирует рассмотреть закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) на заседании 2 июня. Об этом ТАСС сообщил глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

"Торопливость всегда мешает делу. Будем рассматривать закон 2 июня", - сказал он.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сказал ТАСС, что верхняя палата готова оперативно рассмотреть закон о денонсации ДОН сразу после его принятия Госдумой.

Комитет Госдумы по международным делам во вторник единогласно рекомендовал палате принять законопроект о денонсации ДОН. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий. Совет Госдумы запланировал рассмотрение этого вопроса на пленарном заседании 19 мая. Очередное пленарное заседание Совфеда также запланировано на 19 мая.

Президент РФ внес законопроект о денонсации ДОН 11 мая. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Документ регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него США в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН.