Комитет Думы по международным делам поддержал денонсацию Договора по открытому небу

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам во вторник на заседании единогласно рекомендовал палате принять внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом журналистам сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.

"Комитет по международным делам рекомендовал Госдуме денонсировать Договор по открытому небу", - сказал он. "Решение принято единогласно. Вопрос включен в повестку пленарного заседания Государственной думы 19 мая", - добавил депутат.

Законопроект о денонсации ДОН был внесен главой государства 11 мая.