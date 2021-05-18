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Выход России из Договора по открытому небу
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Комитет Думы по международным делам поддержал денонсацию Договора по открытому небу

Президент Владимир Путин внес соответствующий законопроект 11 мая

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам во вторник на заседании единогласно рекомендовал палате принять внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом журналистам сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.

"Комитет по международным делам рекомендовал Госдуме денонсировать Договор по открытому небу", - сказал он. "Решение принято единогласно. Вопрос включен в повестку пленарного заседания Государственной думы 19 мая", - добавил депутат.

Законопроект о денонсации ДОН был внесен главой государства 11 мая.

 

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