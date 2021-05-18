{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нарышкин сообщил, что вступил в переписку с главой МI-6 и надеется выйти на личный контакт

Директор Службы внешней разведки России отметил, что стремится постепенно налаживать отношения с британским коллегой

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что вступил в переписку с главой МI-6 Ричардом Муром и надеется выйти на личный контакт. Об этом он заявил в интервью, которое во вторник опубликовала вещательная корпорация Би-би-си.

По словам Нарышкина, он стремится постепенно налаживать отношения с британским коллегой. "Мы вступили в переписку - думаю, это не большой секрет, - рассказал Нарышкин. - Она, как это и положено, уважительная, вежливая".

"И я очень рассчитываю, что в результате этой переписки мы выйдем и на контакт, и в том числе и личный", - добавил директор СВР.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичВеликобританияРоссия
Молния
Песков сообщил, что встреча Путина и Лукашенко в конце мая готовится
Читать полностью