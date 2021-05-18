Нарышкин сообщил, что вступил в переписку с главой МI-6 и надеется выйти на личный контакт

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что вступил в переписку с главой МI-6 Ричардом Муром и надеется выйти на личный контакт. Об этом он заявил в интервью, которое во вторник опубликовала вещательная корпорация Би-би-си.

По словам Нарышкина, он стремится постепенно налаживать отношения с британским коллегой. "Мы вступили в переписку - думаю, это не большой секрет, - рассказал Нарышкин. - Она, как это и положено, уважительная, вежливая".

"И я очень рассчитываю, что в результате этой переписки мы выйдем и на контакт, и в том числе и личный", - добавил директор СВР.