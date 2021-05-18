Путин напомнил о приглашении эмиру Катара посетить Россию

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин напомнил о приглашении эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани посетить Россию и выразил уверенность, что визит состоится.

"У эмира имеется приглашение посетить Россию с визитом, которое стороны обязательно реализуют", - заявил Путин во вторник на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в Кремле, отметив, что поддерживает "очень хорошие личные контакты" с эмиром.

Он назвал насыщенной повестку взаимодействия России и Катара, указав на развитие инвестиционного партнерства, "совместные усилия для более полного раскрытия имеющегося потенциала сотрудничества в торгово-экономической сфере".

Представительная делегация Катара примет участие в работе Петербургского международного экономического форума 2-5 июня, добавил Путин. Он отметил также, что Россия плотно взаимодействует с Катаром по вопросам организации и проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году.