Лавров и Блинкен обсудят обострение палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящей встрече в Рейкьявике обсудят эскалацию напряженности между Палестиной и Израилем и возвращение к полноформатному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном во вторник интервью РБК.

"Встреча станет первым очным контактом министра с госсекретарем, хотя до этого они общались по телефону. Поэтому повестка дня переговоров всеобъемлющая и включает в себя как двусторонние, так и международные вопросы. Что касается двусторонних отношений, то в последнее время они развиваются по нисходящему тренду, который нужно в обязательном порядке по крайней мере остановить, - сказал он. - Говоря о международных темах, это, само собой, ситуация вокруг палестино-израильского конфликта, ситуация на Ближнем Востоке в целом, ход переговоров по урегулированию вокруг иранской ядерной программы и возвращению сторон к полноформатному выполнению СВПД. Учитывая переход председательства в Арктическом совете к России, тематика Арктики тоже будет затронута".

Министерская встреча Арктического совета пройдет в Рейкьявике 20-21 мая. Ранее состоялся телефонный разговор Блинкена и Лаврова. Как сообщили в МИД РФ, в ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран в том числе "договорились провести на полях этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня".