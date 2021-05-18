Рябков не исключил, что местом проведения саммита лидеров РФ и США может стать Швейцария

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Швейцария находится в числе стран возможного места проведения российско-американского саммита. Об этом во вторник заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Может быть, в Швейцарии, а может быть, и не в Швейцарии. Пока не договорились ни о времени, ни о месте. Прежде чем получится выйти к общему пониманию на этот счет, нам надо до конца проанализировать то, как США относятся к текущей повестке дня", - сказал он.

"Окончательной договоренности нет, но я думаю, что в любом случае, если договоренность будет достигнута, это будет одна из европейских дипломатических столиц", - подчеркнул Рябков, говоря о возможном месте саммита.