Путин надеется на расширение связей России с Боливией и Чили

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия заинтересована в расширении связей с Боливией и Чили, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

Выступая в Большом Кремлевском дворце на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, Путин отметил, в частности, укрепляющееся взаимодействие России с Боливией, назвав эту страну одним из приоритетных партнеров РФ в Латинской Америке.

"Уверены, что российско-боливийские связи будут расширяться, особенно в таких перспективных отраслях, как энергетика, горнодобывающая промышленность, мирное применение атомных технологий", - сказал Путин.

Он обратил внимание и на конструктивный характер отношений России с Чили. "Заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-инвестиционного взаимодействия на равноправной и обоюдовыгодной основе", - сказал российский лидер.