Путин: Россия продолжит поддерживать становление Афганистана, свободного от терроризма

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать содействие становлению независимого, экономически самостоятельного Афганистана, свободного от терроризма и наркопреступности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в Кремле.

"Мирное развитие Афганистана имеет ключевое значение для безопасности и стабильности в Центральной и Южной Азии. Россия продолжит оказывать содействие становлению независимого, экономически самостоятельного афганского государства, свободного от терроризма и наркопреступности", - сказал Путин.

Он заверил, что Москва будет и впредь поддерживать прямые межафганские переговоры по вопросам национального примирения, в том числе по линии ШОС.

Говоря об отношениях России и Республики Гвинея-Бисау, Путин отметил, что Москва открыта к совместному поиску перспективных взаимовыгодных проектов сотрудничества, настроена на "продолжение работы в целях активизации двусторонних контактов в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной областях, координации в международных и региональных делах, в том числе в вопросах укрепления мира и безопасности на африканском континенте".

Конструктивные и партнерские связи у России налажены и с Республикой Кения, отметил президент. "У наших стран имеется взаимный интерес к продвижению двустороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Будем этому всемерно способствовать, продолжая уделять внимание подготовке кенийских студентов в российских вузах", - добавил Путин.