Путин: РФ и Польша могут на основе прагматизма решать возникающие между странами вопросы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российско-польские связи могли бы быть продуктивнее, сложные вопросы можно решать на основе интересов двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Российско-польские связи, конечно, могли бы быть содержательнее и продуктивнее, тем более что мы являемся соседями по Балтике. Накопившиеся в двусторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учета интереса друг друга", - сказал он.

Путин также подчеркнул, что Россия готова к работе над активизацией связей с Румынией. "Рассчитываем на развитие взаимовыгодных отношений с Румынией, готовы к совместной работе по активизации политических, экономических, гуманитарных связей", - сказал российский лидер. Он отметил "неплохой потенциал для кооперации по проблематике Черноморского региона".

Говоря об отношениях с Нидерландами, Путин отметил, что РФ приветствует интерес бизнес-кругов этой страны к расширению связей с российскими партнерами. "Хотелось бы, чтобы такой же настрой на взаимовыгодное сотрудничество был распространен и на политическую сферу. Мы выступаем за диалог и равноправное взаимодействие", - добавил президент.