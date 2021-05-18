Володин: политическая система России доказала свою эффективность во время пандемии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российская политическая система доказала свою эффективность в том числе в период пандемии нового коронавируса. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник в ходе открытия парламентских встреч в рамках XXIX международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".

"Наша политическая система показала свою эффективность. Посмотрите, та же пандемия в прошлом году: все парламенты европейских стран были на карантине, да и сегодня еще не вышли многие из них. Государственная дума работала", - подчеркнул Володин.

При этом он напомнил, что более 40% депутатов переболели коронавирусной инфекцией, а трое парламентариев ушли из жизни, но парламент находил способы продолжать работу.

"У нас [в Госдуме] четыре политических партии - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия". У нас не может быть однопартийности, это запрещено", - отметил Володин. По его словам, даже в том случае, если вторая партия не преодолевает барьер прохождения в Госдуму или региональный парламент, она в любом случае будет представлена.