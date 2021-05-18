Рябков: США используют ограничения России как предлог для приостановки консульских услуг

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. США используют введенные Россией ограничительные меры в работе диппредставительств в качестве предлога для приостановки предоставления консульских услуг. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном во вторник интервью РБК.

"Мы много раз предупреждали американцев, что при отсутствии с их стороны позитивного отклика на наши предложения, как выправлять условия функционирования загранучреждений, дело может приобрести серьезный оборот. Это подразумевало ограничения, включая при необходимости полный запрет на прием на работу местного персонала, сейчас это произошло, - указал он. - Американцы пользуются этой ситуацией как предлогом для того, чтобы закрыть какие-то свои вопросы, связанные с функционированием консульских учреждений".

Дипломат отметил, что, несмотря на давление, оказываемое на российские загранучреждения в США, они в свою очередь продолжают работать без ограничений консульских услуг. "Мы продолжаем, насколько это возможно, работать, не снижая уровень оказания консульских услуг. Мы намерены это делать и дальше", - подчеркнул он.

При этом Рябков отметил, что США вполне могли бы воздержаться от принятия решения об ограничении выдачи неиммиграционных виз и о сокращении консульских услуг, однако американская сторона не готова к компромиссам. "Пока мы не видим в американских шагах ничего, кроме демонстративных мер. В США не озабочены вопросом, как сделать так, чтобы людям было удобно пользоваться услугами и здесь, и там", - заключил дипломат.