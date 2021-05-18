Комитеты СФ поддержали кандидатуру Городова на должность заместителя генпрокурора

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности поддержали во вторник представленную президентом кандидатуру Петра Городова для назначения на должность заместителя генерального прокурора. Такое решение принято по итогам предварительного обсуждения кандидатуры на совместном заседании комитетов.
В настоящее время Городов занимает должность заместителя начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России.
В соответствии с регламентом верхней палаты парламента консолидированная позиция сенаторов будет передана председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования главы государства.
Согласно Конституции РФ, президент назначает на должности заместителей генпрокурора Российской Федерации и освобождает от них после консультаций с Советом Федерации.
Информация о результатах рассмотрения представленной президентом РФ для проведения консультаций кандидатуры на должность заместителя генерального прокурора будет доведена до сенаторов на пленарном заседании в среду.