Рябков заявил, что Россия движется в направлении завершения процедур по денонсации ДОН

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Москва приближается к завершению внутренних процедур по денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Отвечая на вопрос, почему денонсация договора стала необратимым процессом, замминистра отметил, что необратима, к сожалению, позиция США и их союзников, которые не хотят "прислушаться к голосу разума". "Мы им предлагали десятки раз не рубить с плеча, взвесить возможности, которые мы сохраняли, вернуться в договор. Этого не произошло. В полном соответствии с тем, как это было сформулировано президентом, Российская Федерация движется в направлении завершения своих внутренних процедур, - сказал Рябков. - И сейчас только что закончилось важнейшее заседание комитета Государственной думы по международным делам, где комитет единогласно одобрил предложение президента о денонсации этого договора".

Комментируя технические аспекты денонсации, замминистра указал, что после завершения внутренних процедур, которые включают принятие закона Госдумой, его одобрение Советом Федерации и подписание документа президентом, страна передает дипломатическую ноту (уведомление о принятом решении выйти из договора) его хранителям, депозитариям - Канаде и Венгрии. "С этого момента, со дня ноты начинается предусмотренный в самом договоре шестимесячный срок, в течение которого принимаются остающимися участниками договора решения, вытекающие из того, что страна договор покидает. То есть через шесть месяцев после передачи ноты мы официально перестанем быть его стороной", - пояснил Рябков.

Рябков также уточнил, что возобновление полетов в рамках ДОН, которые сейчас приостановлены в связи с пандемией, будет зависеть от эпидемической ситуации. "В настоящее время полеты приостановлены в связи с ситуацией с ковидом, это сделано по согласию всех сторон. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, я сказать не могу. Но квота [на полеты в рамках ДОН] на текущий год была ранее согласована", - сказал Рябков.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Договор регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения положений документа, содержит требования к самолетам, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

15 января МИД РФ распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН, обосновав такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него Вашингтона в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН. Ранее Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении договора и нарушении ряда его положений. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации документа.