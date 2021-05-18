Песков сообщил, что встреча Путина и Лукашенко в конце мая готовится

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в конце мая готовится, речь на ней пойдет, в частности, о дальнейшем развитии интеграции. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - По крайней мере, она готовится, правительство работает по исполнению ранее данных поручений главами государств по результатам предыдущего общения. Действительно, в рамках всего комплекса двусторонних отношений наших стран шла речь и о дальнейшем развитии интеграционных процессов".

Как ранее сообщила пресс-служба главы белорусского государства, в ходе телефонного разговора 9 мая Путин и Лукашенко договорились встретиться в ближайшее время и обсудить имеющиеся проблемы. Предыдущая встреча лидеров России и Белоруссии состоялась 22 апреля в Москве.