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Путин 19 мая проведет совещание по выполнению послания

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этот же день российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала сооружения новых блоков двух АЭС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по выполнению его послания парламенту, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра президент проведет совещание по реализации отдельных положений послания нынешнего года", - сказал представитель Кремля, уточнив, что встреча пройдет в режиме видеоконференции. "Речь пойдет о том, как то, о чем говорил глава государства, будет реализовываться. Важное совещание", - отметил Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что в среду российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в торжественной церемонии начала сооружения новых блоков Тяньванской АЭС и АЭС "Сюйдапу" в режиме видеоконференции. Песков не согласился с мнением, что подготовка этого мероприятия шла в секретном режиме. "Никакого режима секретности, готовилось мероприятие. Естественно, своеобразная подготовка в связи с тем, что это в режиме видеоконференции", - пояснил он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинПесков, Дмитрий Сергеевич
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