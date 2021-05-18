Песков уверен, что общение глав разведслужб России и Британии - в интересах обеих стран

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Необходимость общения руководства разведслужб России и Великобритании диктуется здравым смыслом, это в интересах обеих стран. Такое мнение во вторник высказал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который в интервью Би-би-си заявил, что вступил в переписку с главой MI-6 Ричардом Муром и рассчитывает выйти также на личный контакт со своим британским коллегой.

"Это абсолютно нормальная практика - общение глав таких чувствительных ведомств. Это общение в любом случае в интересах наших двух стран", - сказал Песков. Он отметил, что это общение ранее было прервано, причем не по инициативе России, но по-прежнему "было бы востребовано с обеих сторон".

Представитель Кремля заключил, что "здравый смысл говорит в пользу таких контактов".