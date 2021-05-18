Последнее пленарное заседание Думы седьмого созыва пройдет 18 июня

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы поменяют график своей работы и перенесут одну так называемую региональную неделю с начала июня на его конец. При этом последнее пленарное заседание запланировано на 18 июня, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник.

"Мы сегодня в ходе заседания рассмотрим вопрос работы Госдумы до завершения весенней сессии. В этой связи вчера на Совете Госдумы мы, обсудив вопрос, предлагаем пожертвовать региональной неделей, которая ранее планировалась на начало июня, и сделать ее неделей пленарных заседаний с тем, чтобы завершить работу 18 июня", - отметил Володин. Он также попросил профильные комитеты скорректировать свою работу в связи с новым распорядком.

Согласно принятому ранее графику работы Госдумы, неделя с 21 по 27 июня должна была стать последней неделей пленарных заседаний весенней сессии и седьмого созыва в целом, после чего депутаты собирались работать в регионах. Последнее пленарное заседание должно было состояться 24 июня. При этом с 31 мая по 6 июня депутаты должны были работать в регионах, теперь они перенесут эту работу на период с 21 по 27 июня.

Весенняя сессия 2021 года будет завершающей для нижней палаты седьмого созыва. Согласно графику, она должна завершиться 18 июля, с 19 июля по 29 августа депутаты уйдут в отпуск. Затем у них запланированы еще четыре региональных недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.