Дума вводит в I чтении запрет на участие в работе нежелательных НПО за пределами России

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении депутатский законопроект о запрете для россиян участвовать в деятельности нежелательных в России НПО и за пределами страны.

Нормой "о запрете на участие российских граждан и юридических лиц в деятельности организации, признанной нежелательной в РФ, за пределами территории РФ" предлагается дополнить федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".

Кроме того, вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций "в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства".

Законопроект внесли члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. В пояснительной записке отмечается, что комиссия выявила случаи участия россиян в проходящих за рубежом тренингах "по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, осуществлению антироссийских информационных акций и формированию в российском обществе терпимости к употреблению наркотических средств".

Такое обучение, по словам авторов инициативы, проходит при поддержке иностранных НПО, признанных нежелательными в России. Пока российское законодательство не предусматривает наказания за участие в подобных тренингах за пределами страны.