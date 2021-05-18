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Песков сообщил, что майская серия оборонных совещаний Путина в Сочи пройдет очно

Глава государства традиционно дважды в год собирает в Сочи руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет в Сочи традиционную серию совещаний по оборонной тематике. Встречи пройдут в очном формате, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Совещания планируются очно", - сказал он, отвечая на вопросы, планирует ли Путин на следующей неделе провести серию оборонных совещаний и в каком формате они пройдут.

В конце марта Путин говорил о подготовке традиционной серии его встреч с руководством Минобороны и оборонных предприятий в Сочи.

Глава государства традиционно дважды в год собирает в Сочи руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также главных конструкторов этих предприятий. В 2019 году этот формат был несколько изменен, президент в рамках недели оборонки стал посещать военные объекты, а вся серия таких встреч посвящалась определенному виду или роду войск Вооруженных сил РФ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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