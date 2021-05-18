В Дагестане сменили вице-премьера региона

МАХАЧКАЛА, 18 мая./ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов сменил вице-премьера регионального правительства и утвердил руководителей нескольких министерств. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

"От занимаемой должности освобожден заместитель председателя правительства региона Анатолий Карибов, вместо него назначен Мурад Казиев, занимавший должность первого замруководителя администрации главы и правительства республики. Без приставки врио утверждены в должности министр по нацполитике и делам религий Энрик Муслимов, министр юстиции Казимагомед Сефикурбанов и руководитель агентства по охране культурного наследия Дагестана Махач Мусаев", - отметили в пресс-службе.

По словам представителя пресс-службы, в этот же день занимавший должность замруководителя администрации главы и правительства республики Махач Омаров назначен первым замруководителя администрации главы и правительства республики.

"Советник главы региона Тамара Чинённая назначена заместителем руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан", - добавили в пресс-службе.