В МИД заявили, что РФ внимательно следит за ситуацией на границе Армении и Азербайджана

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия внимательно следит за ситуацией на азербайджано-армянской границе и поддерживает оперативные связи по линии военных и пограничных служб. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"Продолжаем внимательно следить за ситуацией, связанной с приграничным инцидентом между Азербайджаном и Арменией. Российская сторона оказывает Баку и Еревану содействие в снижении напряженности в рамках регулярных контактов на высшем и высоком уровнях. Поддерживаются оперативные связи по линии военных и пограничных служб наших стран", - указали в министерстве.

На Смоленской площади подчеркнули, что Россия видит решение конфликта в запуске процесса делимитации границы с ее последующей демаркацией. "Исходим из того, что все подобные инциденты следует решать исключительно мирным, переговорным путем. В качестве долгосрочного решения видим запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией. Российская Федерация готова и дальше всячески содействовать последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе", - отмечается в комментарии.

В МИД РФ также подтвердили необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

12 мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. Вечером того же дня и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на ее территорию. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.